Oppassen!!!-opa Ben Hulsman is overleden

Wie kent ‘m nog, van het begin van de jaren ’60? Hij speelde in de succesvolle VARA-televisiekomedie Oppassen!!!.

Acteur Ben Hulsman is niet meer. Hij is op 86-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden.

Hij speelde in nog veel meer bekende programma’s. Zo was hij op televisie te zien in series als ‘t Schaep met de 5 pooten, Swiebertje, Hollands Glorie, Zeg ‘ns Aaa en Baantjer. Maar zijn bekendste rol was wel die van opa Willem Bol, in Oppassen!!!. De serie werd tussen 1990 en 2003 uitgezonden en is daarmee de langstlopende komedieserie van de Nederlandse televisie.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP