Oprah liet de nacht vóór de bruiloft haar jurk opnieuw maken en dit is waarom

Oprah Winfrey was één van de gelukkigen die aanwezig mocht zijn bij het huwelijk van het jaar afgelopen weekend. Ze zag er stralend uit in een lichtroze jurk. Gelukkig maar.

Oprahs beste vriendin Gayle King verklapte namelijk op de Amerikaanse televisiezender CBS dat de jurk letterlijk in de nacht vóór de bruiloft van Harry en Meghan nog speciaal voor de talkshowhost was gemaakt door het team van ontwerpster Stella McCartney (tekst gaat verder onder de foto).

According to her friend Gayle (commentating for CBS) Oprah got to London and realized her dress was too white to wear so she sent out a SOS to Stella M. They actually whipped up a dress for her yesterday/last night! So..bespoke??

— Pranter (@Pranter66) 19 mei 2018