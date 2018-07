Oprah laat weten of ze president van Amerika wil worden

#OprahForPresident en #Oprah2020 waren meer dan eens trending op Twitter en er werd veelvuldig over gespeculeerd in de Amerikaanse media: gaat Oprah Winfrey zich kandidaat stellen voor de volgende presidentsverkiezingen? Het besluit van de wereldberoemde presentatrice staat vast.

In de Britse Vogue vertelt Oprah dat haar deelname aan de verkiezingen écht uitgesloten is. De reden? Ze denkt dat ze de strijd om the oval office simpelweg niet zal overleven. “Die wereld is niet kies”, vindt ze. “Het zou m’n dood worden.”

Narigheid

Na haar onvergetelijke speech tijdens de Golden Globes vonden veel Amerikanen dat Oprah zich verkiesbaar moest stellen, maar de multimiljonair weet zeker dat het écht niets voor haar is. “In een politieke structuur, met alle onwaarheden, bullshit, onzin, narigheid en achterkamertjespolitiek… Ik zou het gewoon niet kunnen.”

Bron: Vogue. Beeld: ANP