Volgens Oprah maken koppels het meest ruzie over déze 3 vragen

Oprah Winfrey heeft in haar leven duizenden mensen geïnterviewd. Ze heeft daardoor héél wat mensenkennis opgedaan. De presentatrice kwam er door al die gesprekken achter dat er drie vragen zijn waar (bijna) iedere ruzie over gaat.

Oprah interviewde naar eigen zeggen 30.000 mensen, met allerlei beroepen en uit allerlei sociale milieus. In haar shows besprak ze regelmatig onderwerpen over relaties. Ze heeft dus een aardig inzicht gekregen in waar ruzies écht over gaan.

Ertoe doen

Volgens Oprah zit achter elke ruzie een gemeenschappelijke angst: de angst er niet toe te doen. Elke ruzie komt daarom neer op drie vragen:

1. Hoor je me?

2. Neem je me serieus?

3. Luister je naar wat ik zeg?

Om het conflict op te lossen, doe je er goed aan om deze vragen eens onder de loep te nemen, meent de koningin van de talkshows. Als de ruziënde personen voelen dat ze er toe doen voor de ander, kunnen ze volgens Oprah pas écht beginnen met het probleem oplossen.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock