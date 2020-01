Oprah onthult waarom ze het huwelijksaanzoek van haar partner afwees

Oprah Winfrey is al 34 jaar gelukkig met haar partner Stedman Graham. Hoewel ze hartstikke dol op elkaar zijn, zit een huwelijk er niet in. Sterker nog: Oprah gelooft dat het juíst zo goed gaat omdat ze nooit trouwden.

Het is niet alsof Stedman het nooit probeerde. In 1993 vroeg hij haar ten huwelijk nadat ze in 1986 een relatie kregen. Oprah bedankte vriendelijk voor de eer. “We wisten allebei dat de show prioriteit had in mijn leven”, schrijft ze in haar eigen O magazine.

Advertentie

Geen opofferingen en compromissen

Stedman liet zich daar gelukkig niet door afschrikken. Ze hebben nu iets wat Oprah zelf een ‘spiritueel partnerschap’ noemt. “Ik wilde gevraagd worden”, geeft de talkshowkoningin toe. “Ik wilde zeker weten dat hij me als zijn vrouw zou willen, maar de opofferingen, de compromissen en de dagelijkse toewijding die nodig is om een huwelijk te laten werken, wilde ik niet.”

Betrouwbaar en geduldig

Dat neemt niet weg dat Oprah stapelgek is op Stedman. “Hij is zo positief. Hij wil het beste voor mij en iedereen die hij kent. Zijn naam past goed bij hem omdat hij zo stabiel is als een berg. Hij is rustig, betrouwbaar en geduldig. We genieten ervan om te zien hoe de ander z’n lot en doelen in het leven nastreeft.” De tv-legende is ervan overtuigd dat dit nooit zo was geweest als ze wél in het bootje waren gestapt.

Een droomhuwelijk minus het officiële papiertje – zou dat dan het geheim zijn?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: O magazine. Beeld: Brunopress