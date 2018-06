Collega van zwaargewonde agent door explosie Utrecht doet hartverwarmende oproep 

Schokkende beelden van een agent die uit een brandende flat in Utrecht springt, vliegen het internet over. De man raakte gisteravond zwaargewond.

Wat hij precies heeft, is niet duidelijk – maar je kunt je voorstellen dat je benen een flinke opdonder krijgen als je je van meters hoogte naar beneden laat vallen. Een van zijn collega’s doet nu een hartverwarmende oproep op Twitter: “We zouden het mooi vinden als jullie hem een kaart sturen.”

Steekpartij

Hoe de brand gisteravond is ontstaan in de flat aan de Marshalllaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, is niet bekend. Naar verluidt kreeg de politie een melding van een steekpartij, waarna onder anderen de zwaargewond geraakte agent de betreffende flat inging. Toen bleek dat er brand was in een woning, wilden agenten de andere flatbewoners waarschuwen. En toen volgde een explosie.

Lichaam

Daarbij vielen gewonden, waaronder dus de agent die een noodsprong moest maken uit het raam. Even later meldde de politie op Twitter dat er in de woning waar de brand woekerde een lichaam was gevonden. Verder doen ze daar nog geen uitspraken over.

We leven intens mee

Allemaal heftig en nog behoorlijk wazig, dus. Maar de beelden van de springende agent, zijn glashelder. Er wordt volop steun aan hem betuigd. Ook zijn baas, districtschef Johan van Renswoude, prijst hem om zijn moedige optreden. “We leven intens mee met hem, zijn vriendin en familie.” Ook spreekt hij vol lof over omstanders. “We zijn ook geraakt door het optreden van buurtbewoners die te hulp schoten en de vele blijken van medeleven.”

Wil jij ook je steun betuigen middels een kaartje? Je kunt het opsturen naar Politiebureau Marco Polo, Marco Pololaan 6, 3526 GJ Utrecht.

Heftige beelden van politieman die zichzelf in veiligheid moet brengen na brand/ontploffing flat Kanaleneiland, Utrecht. pic.twitter.com/kJE4hsudVT — ivar penris (@ivarpenris) 21 juni 2018

Bij moedig optreden om het leven van anderen te redden raakte een van mijn mensen in #Utrecht ernstig gewond. We leven intens mee met hem, zijn vriendin en familie. We zijn ook geraakt door het optreden van buurtbewoners die te hulp schoten en de vele blijken van medeleven. #dank — Johan van Renswoude (@JohanvRenswoude) 22 juni 2018

Bij een brand in Utrecht raakte een collega zwaargewond. Hij zette zich in voor anderen en kwam in een zeer benarde positie terecht. Redde zijn eigen leven door van grote hoogte naar beneden te springen.

We zouden het mooi vinden als jullie hem een kaart sturen! #RT pic.twitter.com/PcMwGd7lzw — Thin Line Bracelets (@ThinLbracelets) 22 juni 2018

Bron: AD, Twitter. Beeld: Twitter