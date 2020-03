Oproep om voor zorgverleners te applaudisseren wordt massaal gedeeld

De hartverwarmende beelden uit Spanje en Italië vlogen afgelopen week de wereld wel over. Inwoners daar spraken massaal af om tegelijkertijd luid vanuit tuinen en vanaf balkons (want: lock down) te applaudisseren voor alle zorgverleners uit het land. Nu wordt eenzelfde idee voor het Nederlandse zorgpersoneel volop gedeeld.

Misschien heb je het bericht maandag al wel voorbij zien komen in een WhatsAppgroep of op social media?

Daverend applaus

Het idee is om dinsdagavond 17 maart om 20.00 uur stipt állemaal luid te klappen voor de zorgverleners. Nu het coronavirus hard om zich heen grijpt, luidt ook in ons land sinds zondag het advies om thuis te blijven en sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Maar de helden die in de zorg werken, gaan onverminderd hard door. Net als de leraren, chauffeurs, vakkenvullers, supermarktmanagers en alle anderen die zorgen dat alles zoveel mogelijk draaiende blijft.