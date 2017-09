Hartverscheurend briefje van 77-jarige Tessel: "Ik zoek een maatje"

Tessel Pollmann (77) zoekt een maatje. En die hoopt ze via de supermarkt te vinden. “Om koffie mee te drinken of te wandelen, of zo.”

Deze hartverscheurende oproep prijkt op een briefje dat in de Albert Heijn op winkelcentrum de Gaard in Utrecht hangt. “Betaling geen probleem”, voegt Tessel nog toe. Ook kaart ze aan dat ze een handicap heeft.

Mevrouw gaat viral

Een klant maakte een foto van Tessels briefje en plaatste het op Twitter. “Zullen we deze oproep viral laten gaan en allemaal koffie gaan drinken met de mevrouw?”, schreef hij bij het kiekje. Daar werd gehoor aan geven: inmiddels vliegt Tessel het internet over.

Revalidatie

“Ik heb kanker gehad waar ik nu wel weer van ben hersteld”, vertelt Tessel aan De Utrechtse Internet Courant. Toch moet ze thuis nog flink aansterken. Soms is ze eenzaam. Dus vandaar de oproep in Albert Heijn, vertelt ze. “Mijn lange revalidatieproces heeft veel van mijn lieve vrienden en familie gevraagd. Die moeten nu ook zo langzamerhand weer verder.”

Mail Tessel

Hoeveel reacties Tessel inmiddels heeft gekregen, is niet bekend. Libelle gaat contact met haar opnemen. Wil jij een maatje van Tessel worden, of haar gewoon een berichtje sturen? Dat kan door te mailen naar tessel.pollmann@ziggo.nl.

Zullen we deze oproep viral laten gaan. En allemaal koffie gaan drinken met de mevrouw? @albertheijn de Gaard Utrecht @rtvutrecht @duicnl pic.twitter.com/rhN3U8wdmQ — Hans Gommer (@HansGommer) 21 september 2017

Bron: De Utrechtse Internet Courant. Beeld: Twitter