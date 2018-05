Opstel van leerling gaat het internet over nadat juf hen een bijzondere opdracht gaf

Wanneer juf Jen haar klas vroeg om een opstel te schrijven, kwam ze voor een droevige situatie te staan. Het opstel moest gaan over een uitvinding waarvan de leerlingen wensten dat deze nooit was uitgevonden.

Het opstel van één van haar leerlingen begon met: “De telefoon, omdat mijn ouders altijd de hele dag op hun telefoon zitten.”

Opstel

“Als ik je moest vertellen welke uitvinding ik niet leuk vind, dan zou ik zeggen dat ik de telefoon niet leuk vind”, schreef de leerling van Jen Beason. Deze leerling was niet de enige, ook vier anderen uit de klas vinden het een verdoemde uitvinding.

Vader en moeder

“Ik hou niet van de telefoon omdat mijn ouders altijd de hele dag op hun telefoon zitten. Een telefoon is soms een heel slechte gewoonte. Ik haat de telefoon van mijn mama en ik wou dat ze er nooit een had. Dat is een uitvinding die ik niet leuk vind”, schreef de scholier. Het opstel eindigde met een tekening van een telefoon met een kruis erdoor en een gezicht met een tekstwolkje waar ‘Ik haat het’ in staat.

Facebook

Juf Jen besloot het opstel te delen op haar Facebook en riep daarbij de ouders op om minder op hun telefoon te zitten en meer naar hun kinderen te luisteren. Al snel werd het bericht opgepikt en ging het hele internet over. “Sommige kinderen zijn slimmer dan hun ouders”, schreven sommigen eronder.

Bron: dailymail.co.uk. Beeld: iStock