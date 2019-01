Kijkers 'Holland's Got Talent' enorm ontroerd door dít bijzondere optreden

In de talentenshow Holland’s Got Talent zijn juryleden Chantal Janzen, Angela Groothuizen, Dan Karaty en Paul de Leeuw op zoek naar hét talent van Nederland. En daar lijken ze gisteravond een stapje dichterbij te zijn.

In het programma zagen we diverse optredens voorbij komen. Zo zagen we Annie de Rooij op haar brommer, Wiljan de grappenmaker en zangeres Jaidy als Belle. Maar het optreden dat de kijkers niet snel zullen vergeten, is toch echt wel die van Kayden.

Geboren als meisje

Zijn verhaal ontroerde de kijkers en de juryleden enorm. Kayden is geboren als meisje maar voelt zich een jongen. “Hoe lang wist je dit al?”, vraagt Chantal Janzen. “Eigenlijk al zo lang ik me kan herinneren. Ik wist altijd al wel dat er iets niet klopte. Niet dat ik wist wat transgender zijn inhield, maar wel dat er iets niet klopte. Dat ik me niet voelde hoe ik er van buiten uitzag”, antwoordde Kayden op haar.

Golden Buzzer

Met een gitaar begon hij een lied van The Script te zingen genaamd The Man Who Can’t Be Moved. En dat zorgde voor kippenvel in de zaal. “Die kwam wel even binnen”, concludeerden Chantal en presentator Humberto Tan na afloop. Paul de Leeuw sloot zich erbij aan en drukte zelfs op de gouden knop. Hiermee was Kayden in één streep door naar de halve finale.

De kijkers hebben veel respect voor de dappere Kayden, maar sommigen lijken het er niet helemaal mee eens te zijn dat hij een Golden Buzzer-ticket kreeg. “Dat is vanwege het verhaal, niet vanwege de kwaliteit”, klinkt het veelvoudig op Twitter. “Je bent een kanjer, maar ik snap de buzz niet.”

Benieuwd naar het optreden van Kayden? Je kunt de aflevering hier terugkijken, of enkel het fragment hier.

Bron & beeld: RTL