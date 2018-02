Je raadt nooit wie er mogen optreden op het huwelijk van Harry en Meghan

Op 19 mei is het zover, de grote dag van prins Harry en Meghan Markle. In de tussentijd zijn er al veel details over het huwelijk bekend geworden. En nu weten we ook welke wereldberoemde band gaat optreden.

Niemand minder dan de Spice Girls mogen er een knalfeest van maken op de huwelijksdag van Harry en Meghan. Volgens Daily Mail heeft Mel B dit bevestigd in de Amerikaanse talkshow The Real on Tuesday. Ze gaf meteen toe dat ze dit nieuws eigenlijk geheim moest houden.

Meghan is fan

Meghan zou fan zijn van de populaire meidengroep uit de jaren ’90 en Harry was als kind bij een van hun concerten samen met prins Charles.

Mel B CONFIRMS the Spice Girls will perform at Prince Harry and Meghan Markle’s wedding https://t.co/KKJH0dWAWr — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 27 februari 2018

Uitnodigingen

Scary Spice liet ook los dat de uitnodigingen voor het huwelijk al de deur uit zijn.

Reünie

Vorige maand werd bekend dat Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell en Victoria Beckham weer samenkomen. Gerri had al eerder gehint op een optreden tijdens het huwelijk van de royals. Een bron vertelt: “Geri zei dat het koninklijk huwelijk een geweldige kans zou zijn voor de Spice Girls en dat ze moesten aanbieden om dan op te treden. Geri wil graag dat de reünie een Britse aangelegenheid is. Dat vindt zij een groot onderdeel van hun identiteit, en eentje die je moet koesteren.”

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP