Songfestivalkijkers uit heel Europa lyrisch over optreden Lenny Kuhr (71)

Kijkers uit heel Europa zijn lyrisch over het optreden van de Grande Dame van het Songfestival. Het loepzuivere, meeslepende, maar toch ingetogen nummer is volgens de kijkers een aangename afwisseling na alle inzendingen van 2021. Op Twitter stromen de complimenten voor de 71-jarige artieste dan ook binnen. Ze wordt geprezen om haar zangkunsten, die 52 jaar na haar deelname aan het Songfestival nog altijd even indrukwekkend zijn. Op sociale media wordt niet Italië, maar Kuhr dan ook bekroond tot de winnares van de avond.

Lenny Kuhr looks amazing. She won Eurovision the same year that man walked on the moon #Eurovision

I’m a little swoony. She’s wonderful! That voice! I want to make tea for her! #Eurovision

How fucking good does Lenny Kuhr look and sound? She won 52 years ago!

I’m in love with Lenny Kuhr (winner of #Eurovision 1969) — looking and sounding amazing at 71!

Go #Lennykuhr , still an amazing voice! #Eurovision

I remember watching Lenny Kuhr become 1 of the 4 !! winners way back in 69 with “De troubadour”

I thought Dutch sounded so cool and learnt to speak it (a bit) because of that song

Looks like she’s back singing it tonight. How cool is that ! 😀@LenKuhr https://t.co/hiczYPJieU

