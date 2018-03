Oplettende kijker deelt opvallend detail in afleveringen 'Bed & Breakfast'

Elke week logeren drie stellen in het programma ‘Bed & Breakfast’ op drie verschillende plekken. De accommodaties zijn altijd anders, maar toch blijkt er onderweg steeds één ding hetzelfde te zijn.

In de aflevering van gisteravond gingen de kandidaten van Overijssel naar Zwolle en eindigden in Drenthe. Vooral de bed & breakfast van Lony en haar man Harm zorgde voor hilarische reacties op social media. Zo zou de accommodatie in een woonwijk volgens mensen niet meer zijn dan een “verbouwde bezemkast”. Zelf vinden ze het toch vooral “gewoon heel normaal”:

Zelfs het ruiken aan die whiskey doet ze op een doodenge manier. #benb pic.twitter.com/JXa4jwXMSk — Paul Peeters (@palpeet) 1 maart 2018

Wacht ff, je ontvangt je eigen gasten in een rijtjeshuis met gedeelde badkamer, en een interieur waar geen aandacht aan is besteed, en dan ga jij klagen over andermans b&b?!?!?! #benb pic.twitter.com/LQYAXltrQ8 — Dimitri vd Zijden (@dvdzijden) 1 maart 2018

Lony ligt in bed te watertrappelen. #benb pic.twitter.com/MuqWU3REHb — Henk de Bot (@Bontenbal) 1 maart 2018

De term #BenB oftewel ‘Bed and Breakfast’ is een beetje aan inflatie onderhevig, zo te zien. Stop mensen in je rommelhok, voer ze worst in de ochtend, smijt ze al kinderliedjes lallend in een huifkar en je bent er. — Jaap Bartelds (@jbartelds) 1 maart 2018

Hier ben ik gelijk thuis zegt ze gewoon. Laat zelf de gasten in een uitgebouwde bezemkast slapen. #benb — Nicky (@IamNicky4U) 1 maart 2018

Streekproducten:

Uit de directe omgeving,

Van plaatselijke mensen,

Die zelf ook dingetjes maken…#benb pic.twitter.com/hO5HlMqqrq — DB (@DBgirl_83) 1 maart 2018

Bedankt voor het kijken naar #BenB. Volgende week overnachten we in Utrecht en Gelderland. 🛌 Tot dan! pic.twitter.com/thPYSoPg8H — Bed & Breakfast (@bnbMAX) 1 maart 2018

Achterbank

Maar de kamers zelf zorgde niet alleen voor discussie. Een oplettende kijker merkte op dat er als de stellen in de auto gefilmd worden, altijd iemand op de achterbank onder een kleedje ligt. Als je het eenmaal ziet, snap je niet dat het niet eerder is opgevallen:

Is het iemand anders ook al opgevallen dat er bij #bedandbreakfast altijd een persoon onder hetzelfde kleedje op de achterbank ligt? #benb pic.twitter.com/3QT1MrABEK — Harold de Boer (@Herrie_) 1 maart 2018

Bron: Twitter. Beeld: Omroep Max.