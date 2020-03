Opvallend: dit deden Harry en Meghan zaterdag tegen het protocol in

Nog een paar weken en dan zijn prins Harry en Meghan Markle niet langer royals. Nu zijn ze al regelmatig vrij rebels tegenover het koningshuis. Maar zaterdagavond gooiden ze daar nog een schepje bovenop.

Ze deden namelijk iets wat tegen het protocol ingaat.

Advertentie

Opvallend

Harry en Meghan zijn bezig met hun laatste koninklijke verantwoordelijkheden en gingen daarvoor naar het Mountbatten Festival of Music. Op dit evenement, in de Londense Royal Albert Hall, worden mariniers geëerd. Geheel tegen het protocol van de Britse monarchie in, deed het stel iets opvallends. Ze hielden vrijwel de hele tijd elkaars hand vast.

Geen affectie

Dat klinkt misschien heel normaal, maar dat is zeker niet gebruikelijk binnen het Britse koningshuis. Er wordt van de royals verwacht dat ze geen fysieke affectie tonen in het openbaar. Ondanks dat hebben Harry en Meghan ervoor gekozen om dat wel te doen.

Tegendraads

Dat is niet het enige tegendraadse dat het stel tot nu toe heeft gedaan. Zoals bekend zullen prins Harry en Meghan Markle hun koninklijke titels inleveren en een ‘normaal’ leven gaan leiden, los van het koningshuis. Zo verhuisde het stel naar Canada en willen zij daar financieel onafhankelijk worden. Niet langer zullen ze zichzelf royals mogen noemen en de hertog en hertogin van Sussex zullen ze niet meer zijn. Dat de twee door het leven willen gaan als ‘normale burgers’, benadrukte Harry eerder al in een opvallend statement. Tijdens een officieel evenement een aantal weken geleden zei hij “Noem me gewoon Harry”.

Toch duurt het nog even voordat de dag aanbreekt dat Harry ‘gewoon Harry’ wordt. Op 31 maart zal de Megxit officieel aanbreken.

Gek op royal nieuws? Lees bijzondere verhalen over het Nederlandse Koningshuis in de Libelle Royal!

Libelle Royal €7,95 Shop hem hier!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: Brunopress.