Opvallend: UMCG trekt eerdere waarschuwing over vitamine B12 in

Begin deze week meldden onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) nog dat een overdaad aan vitamine B12 schadelijk kan zijn, maar inmiddels hebben ze dit advies aangepast. Mensen met een tekort aan vitamine B12 moeten juist wél voedingssupplementen slikken, zo zeggen de onderzoekers nu.

“De eerdere waarschuwing heeft voor onduidelijk gezorgd en leidde tot vragen en onrust bij patiënten en behandelaars. Dat is nooit onze bedoeling geweest,” zo laat het UMCG weten.

Nog meer onderzoek nodig

Het onderzoek van de UMCG liet zien dat mensen met veel vitamine B12 in hun lichaam vaker vroegtijdig sterven. Een overdosering van B12 kan dus leiden tot grotere sterfte, concludeerden de onderzoekers. Maar of deze conclusie klopt is nog maar de vraag. Er is namelijk nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of de aanwezigheid van bovengemiddeld veel B12 ook de óórzaak is van de hogere sterfte.

“Vooral blijven slikken”

Het UMCG schrijft: “Meer onderzoek is nodig om te weten of, en zo ja hoe, hoge vitamine B12-spiegels een oorzakelijke relatie met voortijdige sterfte hebben.” Mensen die van hun arts extra B12 moeten slikken, moeten dat volgens hen dan ook vooral blijven doen.

