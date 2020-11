‘Er belanden opvallend weinig astmapatiënten op de IC met corona’

Het coronavirus veroorzaakt veel onzekerheid. Al helemaal voor mensen met chronische luchtwegaandoeningen zoals astma. Toch lijken er geen aanwijzingen te zijn dat astmapatiënten extra risico lopen op een ernstig verloop van corona.

Dat laten longartsen aan RTL Nieuws weten. Zij zien maar weinig astmapatiënten in het ziekenhuis of op de intensive care belanden nadat ze besmet zijn geraakt. “Tijdens de eerste golf hebben we in ons ziekenhuis slechts één astmapatiënt op de IC gezien, en tijdens de tweede golf tot nu toe ook één. Dat is relatief weinig als je ziet hoe vaak astma in Nederland voorkomt”, zo vertelt gerenomeerd longarts Gert-Jan Braunstahl.

Astma in Nederland

In Nederland kampen zo’n 600.000 mensen met de luchtwegaandoening astma. Astma is een chronische ontsteking aan de longen die klachten als benauwdheid en hoesten veroorzaakt. Het RIVM kondigde eerder aan dat mensen met dergelijke chronische luchtweg- of longproblemen een groter risico hebben op een ernstig beloop van Covid-19.

Maar longexpert Braunstahl ziet dat maar bij relatief weinig astmapatiënten. 15 tot 20 van zijn patiënten raakten het afgelopen halfjaar besmet raakten met het coronavirus. “Er moesten twee mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, maar bij mijn meeste astmapatiënten heeft die corona-infectie een mild beloop gehad. Zij hadden milde klachten als verkoudheid, hoofdpijn en een grieperig gevoel.”

Coronavirus geen trigger

“Er is hier geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar op basis van wat ik zag, lijkt het coronavirus geen trigger te zijn voor astma-aanvallen. Normaal kan een verkoudheid of griep de astma verergeren, maar dat zagen we bij het coronavirus dus niet gebeuren. De astmapatiënten met Covid-19 die ik heb gezien, werden niet benauwder door het coronavirus.”