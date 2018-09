Opvallend: witte wijndrinkers schenken grotere glazen in

Drink jij het liefst witte wijn? Dan ben je waarschijnlijk niet zuinig als het gaat om inschenken. Witte wijndrinkers zijn namelijk geneigd om grotere glazen in te schenken dan mensen die rode wijn drinken.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Iowa State University.

Royale hoeveelheid

Deelnemers van het onderzoeken schonken maar liefst 9 procent meer witte wijn in een glas dan rode wijn. Hoewel dit misschien niet als veel klinkt, is het een flinke hoeveelheid als je meerdere wijntjes achter elkaar drinkt.

Contrast

De reden voor het verschil is opmerkelijk: mensen die rode wijn inschenken zouden namelijk gemakkelijker het contrast tussen de wijn het glas opmerken, en dus eerder door hebben wanneer ze moeten stoppen met inschenken. Bij witte wijn is het contrast minder, waardoor je onopgemerkt meer wijn inschenkt.

Vorm van glas

Ook de vorm van het glas speelt een rol in de hoeveelheid wijn die wordt ingeschonken. Zo schenken mensen al snel 12 procent meer wijn in een wijder glas, dan in een smaller glas. Onderzoekster Laura Smarandescu: ‘’Mensen zijn meer gefocust op de verticale afmetingen van het glas dan de horizontale afmetingen. Daarom drinken mensen minder als ze uit een smal glas drinken, omdat ze het gevoel hebben dat er meer in zit.’’

Tip in restaurant

Tenslotte blijkt er ook nog een handig trucje te zijn om meer wijn in een restaurant te krijgen. Wanneer je je glas heft krijg je namelijk een royalere hoeveelheid ingeschonken door de ober, dan wanneer je je glas laat staan. Mensen schenken maar liefst 12,2 procent meer wijn in als je het glas van tafel haalt.

