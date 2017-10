Deze opvallende bijnaam had Kate Middleton op de universiteit

Hoewel leden van het koninklijk huis elkaar in het openbaar niet snel met hun bijnaam zullen aanspreken, hebben ze die, net als ieder ander, natuurlijk wel. Kate Middleton had vroeger zelfs een heel opvallende.

Buiten de muren van het paleis zal William zijn vrouw altijd aanspreken met ‘Catharine’ in plaats van Kate. En de echtgenoot van queen Elizabeth zal haar in het openbaar niet aanspreken haar bijnaam (‘cabbage’). Maar in privésituaties is dat natuurlijk anders. Zo schijnt William Kate ‘poppet’ te noemen en spreekt de kleine George zijn oma aan met ‘Gan Gan’.

Niemand zoals hij

Allemaal liefdevolle koosnaampjes. Maar voordat Kate haar grote liefde vond, had ze een andere bijnaam. Op de universiteit werd ze door haar vrienden princess-in-waiting genoemd. Ze had toen namelijk al een foto van prins William in polo-uitrusting op haar studentenkamer hangen. Volgens een vriendin moest Kate niks hebben van de andere jongens op school. Ze zei altijd: “Er is niemand zoals William. Volgens mij is hij heel aardig, dat zie je aan hoe hij eruitziet.” De rest is geschiedenis: het koppel is inmiddels al jaren getrouwd en verwacht hun derde kindje.

Bron: The Telegraph. Beeld: Getty Images