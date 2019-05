Opvallende carrièremove voor Monique Smit

Ze mag dan wel zwanger zijn, maar dat betekent niet dat ze stilzit; Monique Smit is namelijk druk bezig met het maken van een nieuwe concertreeks voor kleine kinderen: Kleuterpop.

De concertreeks gaat een interactieve show worden met zang en dans voor kinderen tot 8 jaar, zo laat het management van Monique woensdag weten.

2 Kleine Kleutertjes

De Volendamse heeft al de nodige ervaring op gedaan in het werken met kinderen. Zo presenteerde ze jarenlang de Kids Top 20 en maakte ze samen met haar broer Jan het kinderalbum 2 Kleine Kleutertjes. “Aangezien 2 Kleine Kleutertjes geen vervolg met Jan en mij krijgt, ben ik gaan denken over een nieuw concept wat ik alleen ga doen. Het is allemaal nog vers en het staat nog in de kinderschoenen, maar ik heb er enorm veel zin in,” aldus Monique.

Kleuterpop moet in 2020 van start gaan.

