Opvallende ontknoping in ‘The masked singer VS’: zanger in pak blijkt geen mens

FVD-lijsttrekker Thierry Baudet is donderdagavond boos weggelopen bij de talkshow Jinek. Hij kon de harde grappen van cabaretier Martijn Koning duidelijk niet waarderen.

Veel kijkers vonden de roast ook te ver gaan, al had Baudet volgens sommigen niet boos weg hoeven te lopen.

Lijsttrekkersdebat

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen laat Eva Jinek in haar talkshow iedere avond twee lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. Donderdagavond was het de beurt aan Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Farid Azarkan van Denk. Zij debatteerden over de toekomst van Nederland. De bedoeling was dat cabaretier Martijn Koning de avond met een roast zou afsluiten met een lach.

Roast door Martijn Koning

De cabarettier had het onder andere over de Joodse vriendin van Baudet: “Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet.” Daarna maakte hij nog grappen over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en Baudets uitspraken over ‘homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk.

‘Homeopatisch verdund’

“Als ik racist was, zou ik denk ik ook niet op u stemmen”, zei Koning tegen Baudet. “U zegt natuurlijk wel braaf dat Europa wit moet worden enzo, maar u bent zelf natuurlijk ook homeopatisch verdund met Indonesisch DNA. Racisten hebben misschien een mankement aan hun hersens, maar met hun ogen is niks mis. Stemmen ze u aan de macht, wordt iedereen met een zwarte kleur eruit gegooid. Maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier.”

Een lachje kon er niet vanaf bij Baudet. Hij kon de harde grappen over het vermeende antisemitisme bij FVD niet waarderen en liep boos de studio uit.

Ophef

Op social media is veel ophef ontstaan over het fragment. Politiek verslaggever Floor Bremer, die Baudet eerder tijdens de uitzending interviewde, nam naderhand via Twitter afstand van het optreden van de cabaretier. “Ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud”, schreef ze. Ook elders op het Twitter ging het los. Kijkers waren niet te spreken over het optreden van de cabaretier. Zelfs tegenstanders van Baudet lieten van zich horen. “Schandalig!”, klonk het.

Reactie

Koning kwam zelf met een statement, waaruit blijkt dat de tekst vooraf niet is doorgenomen door de redactie. “Ik heb vandaag een stukje gedaan bij Jinek wat nogal wat stof heeft doen opwaaien. Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes op ter inzage, dat wil ik niet.”

Nog even over de uitzending #jinek: ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud. — floor bremer (@floorbremer) March 11, 2021

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Martijn Koning (@martijntje_koning)

En zo hebben we het allemaal weer over weglopende Baudet in plaats van zijn bizar slechte optreden bij #jinek. Slim van Thierry, trap er niet in mensen.. — Lianne van Veen (@Liedje87) March 12, 2021

Thierry verloor de hele avond, maar het vreselijke optreden van martijn make dat Thierry rich nog als een soort winnaar de deur uit kon lopen. Super stom. #jinek — eefju (@eefju) March 12, 2021

Ik begrijp dat #Jinek nu alleen maar herinnerd wordt door die ongrappige kneus Martijn Koning ipv de Thierry die compleet door de mand viel met feitelijke onwaarheden. Ik zou een bedankje sturen @thierrybaudet — Kos (@Kos_) March 12, 2021

roast van Martijn de koning was schandalig, maar wat mij intrigeert dat mensen dat schandaliger vinden dan de aantoonbare leugens die Baudet verkondigt over een ziekte waar mensen aan overleden zijn zonder enige schaamte of respect voor die mensen en hun naasten #Baudet #Jinek — Yvonne (@yvdk1) March 11, 2021

Thierry has left the building. Again…#jinek — Vierkanteogen (@Vierkanteoogjez) March 11, 2021

Ik had niet weggelopen bij @Jinek_RTL als ik Thierry was. Ik had die Martijn de Koning gewoon in één keer zo hard op zijn bek geslagen dat hij morgen pas wakker zou worden. #Jinek — Kapitein de Vlieger Tweep des Vaderlands 2021 #TdV (@DevliegerErik) March 11, 2021

Ik stem niet op Fvd, ik sta niet achter Thierry maar gadverdamme wat een walgelijk stukje tv van Martijn Koning, grappig was hij al nooit. Maar dit was letterlijk iemand persoonlijk naar beneden halen. De voorkeur van iedereen was te merken. Ik had ook weg gelopen. #jinek — Juliëtte Sophie (@Juultje_sophie_) March 11, 2021

Wat je ook van #Baudet vindt, de manier waarop Martijn de Koning (met goedkeuring van #jinek) de vriendin van Thierry Baudet en zelfs hun eventuele kinderen hierbij betrekt is een nieuw dieptepunt voor de Nederlandse tv, van partners en kinderen blijf je af, echt schandalig bah.. — Johan Derksen (@Derksen_Gelul) March 12, 2021

Buitengewoon misplaatst, de roast van Thierry Baudet door Martijn Koning in Jinek. Ik ben het in alles oneens met Baudet, maar dit kan echt niet. #jinek — Bob Koomans (@BobKoomans) March 11, 2021

Bron: Jinek, Twitter. Beeld: Rtl