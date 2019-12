Butler doet boekje open over opvallende theegewoontes van prins Charles

Als het gaat om zijn thee blijkt prins Charles er nogal specifieke wensen op na te houden. Een simpel schepje suiker of scheutje melk is namelijk niet genoeg, de instructies van Charles gaan véél verder dan dat.

Volgens zijn butler Evan Samson moet het handvat van het kopje altijd rechts zitten en het lepeltje moet eronder liggen

Advertentie

Bepaalde temperatuur

“De melk mag pas worden ingeschonken als de thee is ingeschonken en niet daarvoor,” zo vertelt Samson aan de Britse tabloid Mirror. “Suiker en honing moeten daarentegen eerst in het kopje worden gedaan voordat de thee en melk worden ingeschonken.” Ook moet de thee op een bepaalde temperatuur zijn. “Groene thee moet op 70 graden Celsius worden geserveerd en Earl Grey en English Breakfast op 100 graden Celsius. Om te kijken of de temperatuur goed is, wordt een thermometer gebruikt.”

Queen Elizabeth

Charles is niet de enige die er bijzondere drink- en eetgewoontes op na houdt. Eerder dit jaar vertelde een butler dat Queen Elizabeth een bijzonder trucje heeft om ervoor te zorgen dat haar eten niet is vergiftigd. Ze zou namelijk pas als alle borden zijn opgemaakt een bediende een willekeurig bord laten kiezen. “Dan moet iedereen vergiftigd worden als ze de Queen willen vergiftigen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show.nl. Beeld: ANP