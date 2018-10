Dít is de opvallendste en grappigste naam van Nederland

Klaar Wakker, Riet Suiker en Hilbrand Baar maakten een goede kans, maar werden niet verkozen tot de meest opvallende naam van dit jaar.

Dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga gingen op Radio 538 op zoek naar de ‘faamnaam’ van 2018. Een faamnaam is een leuke, grappige en originele naam. Vandaag werd de winnaar gekozen en de dj’s hebben Jack Pot uitgeroepen tot ‘faamnaam’ van 2018. De meeste luisteraars stemden op Jack bij de jaarlijkse verkiezing van de meest opvallende naam van Nederland. Jack kon niet in de studio aanwezig zijn, omdat hij in Spanje woont.

Zoektocht

De 538-presentatoren startten drie weken geleden hun zoektocht. De andere namen in de top 5 waren Adrianus Bleeker, Klaar Wakker, Hilbrand Baar en Riet Suiker. De prijs voor de ‘faamnaam’ gingen de afgelopen jaren naar Chris Mus, Kenny Boeijen en Ferry Kuhlman.

Bron en beeld: ANP.