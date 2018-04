Onderzoek wijst uit: vaders, jullie worden buitengesloten bij de opvoeding

Goede kant op

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. In de jeugdgezondheidszorg is er al een beweging waarin artsen en verpleegkundigen béide ouders proberen te betrekken. Ook consultatiebureaus zijn goed bezig: steeds vaker beginnen spreekuren eerder, of eindigen ze later, zodat werkende ouders allebei bij de consulten kunnen zijn.