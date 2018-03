Dít is de opvolger van Art Rooijakkers als presentator van Wie is de Mol?

Art Rooijakkers stopt na zeven seizoenen als presentator van Wie is de Mol? Nu is bekend wie deze prachtige taak over gaat nemen.



Het wordt niemand minder dan Rik van de Westelaken, bekend van het NOS-journaal.

Rik deed in 2015 mee aan Wie is de Mol? en won toen, waarna hij de overstap maakte van NOS naar Net5. Nu bij AVROTROS gaat Rik ook Pieter Jan Hagens vervangen bij EenVandaag, want Pieter Jan gaat namelijk een jaar lang een wereldreis maken met zijn zeilboot. Een mooie nieuwe stap dus, voor Rik. We zijn nú al benieuwd naar het aankomende seizoen van het altijd spannende spelprogramma.

In deze video zie je de bekendmaking van de nieuwe presentator:

Beeld: ANP