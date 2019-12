Samson moet het voortaan doen zonder zijn vertrouwde baasje Gert Verhulst, maar lang hoeft de pluchen hond niet te treuren. De Studio 100-baas maakte vandaag in zijn afscheidstournee bekend wie het stokje van hem overneemt.

En dat is niemand minder dan… Marie Verhulst! Zijn eigen dochter wordt Samsons nieuwe baasje.

Paradepaardje

Daarmee houdt Gert Verhulst het paradepaardje van zijn bedrijf Studio 100 binnen de familie. Dat de keus op Marie viel, is niet zo verwonderlijk. Als baby van 3 maanden was ze al bij de kerstshows en als klein meisje ging ze vaak mee naar de opnames van Samson & Gert. “Met hem meegaan naar repetities en opnames van ‘Samson & Gert’: ik deed niets liever als kind. Ik zat muisstil op een stoel te kijken, gefascineerd door hoe dat allemaal tot stand kwam”, vertelde ze eerder.

Dit bericht bekijken op Instagram Dank u papa, voor alles ❤️ Een bericht gedeeld door MarieVerhulst (@verhulstmarie) op 25 Dec 2018 om 10:47 (PST)

Geen vreemde

Marie is geen vreemde in het wereldje. Ze had haar eerste acteerrol op haar 17de te pakken. Daarvoor zong ze in het Studio 100-kinderkoor en later brak ze door als Charlie in de jeugdserie Ghost Rockers. Sinds mei vorig jaar is ze ook nog eens het gezicht van Studio 100 TV. Kortom: Samson kan in zijn pootjes knijpen met deze overname.

Bron: HLN.be.