De opvolger van ‘Hendrik Groen’ is bekend en die is gebaseerd op Libelle’s feuilleton ‘Maud’

Het feuilleton Maud, dat iedere week verschijnt in Libelle en op Libelle.nl, wordt een serie op NPO1. Het volgt daarmee Het geheime dagboek van Hendrik Groen op. Elle van Rijn, auteur van Maud: “Ik ben er zo trots op, een serie over mantelzorg moest er gewoon komen.”

Het geheime dagboek van Hendrik Groen was een groot succes. In de twee seizoenen van de serie zagen we Kees Hulst en André van Duin als Hendrik en Evert, twee mannen in een verzorgingshuis. De serie bracht aandacht voor ouderen en de zorg en raakte de kijkers diep.

Omroep Max heeft nu bekendgemaakt dat deze serie een opvolger krijgt. En die is gebaseerd op Libelle’s vervolgverhaal Maud. Haar ontroerende verhaal over dementie en mantelzorg zal binnenkort als serie op televisie te zien zijn onder de naam Maud en Babs. Auteur Elle van Rijn die de serie initieerde en ontwikkelde, is blij dat er eindelijk een serie komt over mantelzorg, een onderwerp dat in films en series nog altijd onderbelicht is.

Humor en emotie

Loes Luca speelt de tachtigjarige Babs in de tragikomedie. Zoals bekend uit het verhaal van Maud is zij een beginnend dementerende vrouw die mantelzorg krijgt van Maud, haar dochter. Maud runt een eigen bedrijf én heeft een gezin. Dat bij elkaar zorgt voor een boel humor, maar ook emotionele momenten. De andere grote rollen in de serie zullen worden vervuld door niemand minder dan Kim van Kooten, Rifka Lodeizen en Peter Paul Muller.