Dit worden de opvolgers van Piet Paulusma

Piet Paulusma presenteert op 30 december 2019 definitief zijn laatste weerbericht op SBS6. Maar wie brengt ons vanaf 1 januari dan het weernieuws op dezelfde zender?

De opvolgers van Piet zijn bekendgemaakt. Het zijn alle 3 bekende gezichten.

Amara Onwuka

Amara Onwuka (die je misschien ook nog wel kent uit Expeditie Robinson), Dennis Wilt en Laura van der Blij presenteren vanaf 1 januari 2020 het weer op SBS6. Oude bekenden van elkaar, want zij presenteerden voorheen het weer op RTL4. Het weerbulletin zal iedere dag gelijk na de vroege en late uitzending van Hart van Nederland te zien zijn.

Nieuw bedrijf

Weer.nl is het nieuwe weermerk van Talpa Network. Amara, Dennis en Laura waren van begin af aan betrokken bij het opzetten van dit nieuwe weerbedrijf. “Eindelijk mag ik het van de daken schreeuwen”, schrijft Amara dan ook op Instagram. Weer.nl zal ook de weerberichten voor Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio verzorgen.

En dan nog even over Piet. Na 23 jaar komt er dus een eind aan Piets weer. Maar fans hoeven hem niet te missen: vanaf 1 januari heeft ook hij een nieuwe baan. Piet zal te zien zijn op Omroep Max

Bron: AD. Beeld: ANP