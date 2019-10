Déze bijzondere burger belooft weeën op te wekken

Er zijn verschillende manieren om je weeën op te wekken. De een zegt pittig voedsel, de ander zweert bij verse ananas. Maar een Amerikaans restaurant beweert de ultieme ‘opwek-hamburger’ te hebben bedacht.

Het restaurant The Suburban in de Amerikaanse stad Excelsior voegt binnenkort een speciale hamburger toe aan het menu. Ze noemen deze hamburger ook wel ‘The Labor inducer’ oftewel: ‘de opwek-burger’.

Angus hamburger

De eigenaren van het restaurant zijn op het idee gekomen nadat zwangere vrouwen langskwamen om deze burger te eten in de hoop snel te bevallen. Wat blijkt? Bij 2 vrouwen begon een paar uur na het eten de bevalling. De burger bestaat uit gecertificeerde Angus hamburger, in honing gebakken spek, Amerikaanse kaas, Cajun remoulade, perzik, gekarameliseerde uien en mosterd.

Toeval

De eerste vrouw bij wie het hielp, is de eigenaresse van het restaurant zelf. Ongeveer 7 uur nadat Kelsey de burger at, beviel ze van zoontje Sam. Hierdoor werd Sam 9 dagen te vroeg geboren. Wat een toeval!

Succesverhalen

De bijzondere geboorte van Sam kwam in het nieuws en sindsdien gingen meerdere zwangere vrouwen langs bij het restaurant voor deze speciale burger. Ze waren benieuwd of het bij hen ook zou werken. En ja hoor, blijkbaar heeft het ook voor een andere moeder gewerkt. Katy Engler is niet lang na het proberen van de opwek-burger bevallen van dochter Elise.

Wij zijn benieuwd of er nog meer ‘succesverhalen’ komen. Met zo’n burger is weeën opwekken in ieder geval geen straf…

Bron: Delish. Beeld: iStock