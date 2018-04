Oranje boven: de koning is dit jaar populairder dan ooit

Morgen vieren we de hele dag hét oranje feest van het jaar: de 51e verjaardag van onze koning, Koningsdag. En dit jaar is Willem-Alexander populairder dan ooit.

Zeker 85% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat hij zijn werk goed doet. In 2016 was dit nog maar 77% van de mensen.

Top 3

Hij is volgens velen wat meer betrokken bij alle Nederlanders dan vorig jaar en hij zou nu nu beter weten wat er speelt. Nog altijd wint Willem-Alexander het niet van zijn vrouw, want Máxima is het populairste lid van het koningshuis. Op plek nummer drie staat prinses Beatrix samen met haar zwager Pieter van Vollenhoven.

Bron: AD. Beeld: ANP