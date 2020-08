Bijzonder: oranje zeehond gespot in de Waddenzee

In de Waddenzee is een wel héél bijzondere zeehond gespot. De schattige zeedieren zijn zoals we ze kennen grijs en soms bruin van kleur, maar plots is er een oranje zeehond opgedoken. Het beestje blijkt zijn kleur echter niet zomaar te hebben gekregen.

De zeehond heeft de naam ‘de roestige zeehond’ gekregen.

Bioloog Arthur Oostererbaan van het Texelse waddencentrum Ecomare spotte de opvallende oranje zeehond tijdens een van zijn vaartochten op de Waddenzee. In de buurt van het Noord-Hollandse Wieringen zag hij het beestje zomaar voorbij zwemmen. Al snel had hij door dat het geen uitzonderlijke soort zeehond betrof, maar dat de haren door omstandigheden oranje gekleurd waren.

IJzeroxide

De reden? “Wij denken dat die door ijzeroxide, oftewel gewoon roest, zo bruin is geworden”, verklaart de bioloog aan RTL Nieuws. “Dat kan komen van de bodem of het water, legt hij uit. “De zeehond ziet eruit alsof hij is gaan woelen in ijzerhoudend slib of in ijzerhoudend water. Dat ijzer trekt heel makkelijk in de haren van een zeehond.”

Niet gevaarlijk

Het ziet er wat gek uit, maar schadelijk is het niet. Arthur Oosterbaan legt uit dat hij het zelfs al eens eerder bij andere zeehonden heeft gezien. “Het verdwijnt vanzelf weer. Toen onze eigen zeehonden bij Ecomare een tijd terug tijdelijk in opgepompt zoetwater moesten zwemmen, werden ze helemaal bruin. Dat bleek te komen door roestig water. We gaan ervan uit dat dat ook geldt voor de zeehond die bij Wieringen is gevonden”, besluit hij.

Hieronder kun je het Facebookbericht van de bioloog bekijken:



Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock