Oranjes vieren volgend jaar in déze stad Koningsdag

Het is bekend waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgend jaar Koningsdag zullen vieren.

Voor het Oranje-festijn vertrekken ze in 2018 naar het noorden van ons land; Groningen. Dit heeft de RVD zojuist bekendgemaakt.

Niet lang geleden

Koningsdag, 27 april dus, valt in het komende jaar op een vrijdag. Waarom is gekozen voor deze plek is niet bekend. Wel is de keuze enigszins opvallend, want in 2004 gingen de Oranjes ook al naar Groningen. Toen was het uiteraard nog Koninginnedag. Afgelopen Koningsdag waren de Oranjes in Tilburg.

Andere tijden

Details over het programma zijn nog niet bekend. Het is volgend jaar alweer de 5e Koningsdag. Het is de 4e keer dat het koningspaar het in ‘de nieuwe stijl’ viert. Prinses Beatrix bezocht toen zij koningin was altijd 2 steden op Koninginnedag, maar Willem-Alexander en Máxima en hun 3 dochters bezoeken nu nog 1 plek. Sinds 2013 zijn de Koningsspelen op basisscholen wel vaste prik.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP