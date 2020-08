Het lijkt wel traditie: foto’s van rokende Oranjes door de jaren heen

Deze week werd gravin Eloise -de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien- rokend op de foto gezet. Deze foto viel niet bij iedereen goed. Maar wist je dat het tot in de late jaren ’80 heel normaal was voor de Oranjes om in het openbaar te roken?

Kijk maar eens naar deze kiekjes uit de oude doos.

Andere tijden

Momenteel wordt roken gezien als iets ongezonds en zou het het imago van de Oranjes kunnen beschadigen als ze in het openbaar rokend worden gespot. Vroeger was dat heel anders. Toen werden sigaretten juist aangeprezen en was roken de normaalste zaak van de wereld. In het Nationaal Archief zijn dan ook nogal wat foto’s te vinden waarop de Oranjes roken, ook in het bijzijn van hun kinderen. Foto’s die nu niet meer door de beugel zouden kunnen.