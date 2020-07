Oranjes stralen op jaarlijkse zomerfoto’s in tuin paleis Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane hebben vrijdagmiddag voor de pers geposeerd voor hun jaarlijkse zomerfotoshoot. Dit leverde zoals gewoonlijk weer prachtige foto’s op.

Jaarlijks worden er twee momenten georganiseerd waarop de pers foto’s van het gezin kan maken: tijdens hun vakantie in het Oostenrijkse Lech en in de zomer bij hun huis. De jaarlijkse zomerfotosessie is traditioneel hét startsein van een lange zomervakantie.

Zomerse kleuren

Vanwege de coronamaatregelen zag de zomerse fotosessie er dit jaar iets anders uit. Zo waren er minder fotografen toegelaten, zodat zij beter afstand van elkaar konden houden. Maar alsnog zijn er weer prachtige beelden geschoten. Zoals altijd waren de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane perfect op elkaar en hun ouders afgestemd qua kleding. Dit jaar hebben ze gekozen voor licht en zomers. Zo dragen Amalia en Alexia allebei een mooi hemelsblauw jurkje. Willem-Alexander heeft in dezelfde kleur een colbert uitgekozen. Ariane en Máxima zijn in het crème gekleed voor een mooi geheel.

Praatje

Na het poseren tijdens de fotosessie zat het er voor de drie prinsessen alweer op. Zij gingen naar binnen, terwijl het koningspaar in de tuin van paleis Huis ten Bosch nog even met de pers praatte over het afgelopen halfjaar. Vanwege de coronacrisis is alles natuurlijk wat anders gelopen en daar blikte de koninklijke familie op terug.

