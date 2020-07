Zo vieren de Oranjes zomervakantie in Griekenland

De koninklijke familie vertoeft deze zomer op een heerlijk Grieks eiland. Wat doen ze tijdens hun vakantie? Wat merken ze van het coronavirus? Wat dragen ze? En waar verblijven ze? Wij zochten het voor je uit.

Let op: onderstaande informatie kan jaloezie opwekken.

Laten we beginnen met de luxe villa waar de Oranjes momenteel verblijven. Dat is er namelijk niet zo maar eentje. Het blauw-witte gebouw in Mamma Mia-stijl staat op het Griekse eiland Peloponnesos. En het is een plaatje. De villa, die voor maar liefst 4,5 miljoen is aangeschaft door de koninklijke familie in 2012, heeft uitzicht over de Griekse zee. Daarbij beschikt het optrekje over een luxe zwembad. Maar er is meer plek om te zwemmen. Bij de villa hoort namelijk ook een heus privéstrand waar het gezin ongestoord kan genieten van de zee. En het is ook nog eens helemaal corona-proof natuurlijk. Oh, en bij dat strand zit ook een privéhaven.

Met een woonkamer van 100 vierkante meter en een keuken van 60 vierkante meter is ook binnen genoeg ruimte om te genieten. Daarbij is een villa natuurlijk niet compleet zonder jacuzzi en sauna. Ook kunnen de Oranjes nog een balletje slaan op hun eigen tennisbaan.

In Griekenland dus, voor 4,5 miljoen.

Máxima’s hobby

Ben je al helemaal weggedroomd bij de villa? Dan is het vast niet moeilijk je voor te stellen wat het gezin zoal doet op vakantie. Zo is Máxima gek op zwemmen. En dan niet een beetje rustig pootjebaden in het zwembad of poedelen in de zee. De koningin houdt ervan om lekker intensief baantjes te trekken. Dat doet ze graag in de zee van het privéstrandje. Daarmee zoekt ze niet alleen lekker de verkoeling op, maar blijft ze ook nog eens heel fit! En dat is wel zo fijn met alle Griekse lekkernijen die Peloponnesos te bieden heeft.

Favoriet restaurant

Over eten gesproken, dat is ook iets waar het gezin zich op vakantie graag mee bezighoudt. Het liefst kookt Máxima zelf niet op vakantie, liet ze twee jaar geleden weten. Daarom gaat het gezin regelmatig uit eten. Het schijnt dat de Oranjes een favoriet restaurant hebben op het Griekse eiland. Daar hebben ze een vast tafeltje aan zee. Klinkt heerlijk, toch?

Shoppen

Daarnaast houdt het koninklijke gezin zich bezig met zaken die bijna iedereen wel leuk vindt op vakantie. Zo wordt er door de dames behoorlijk wat afgeshopt. Bij prinses Amalia zagen we al een aantal keren een typisch Grieks armbandje langskomen. Het lijkt erop dat de kroonprinses gek is op het symbolische boze oog. Zo droeg zij op Koningsdag dit jaar een armbandje met het symbool eraan.

Griekse jurken

Ook Máxima struint graag over de Griekse markten. Zo koopt ze zelf veel jurken in Griekenland. Deze draagt ze dan het liefst met een mooie statement ketting en een grote hoed, volgens royaltydeskundige Justine Marcella. Volgens haar is Máxima’s stijl op vakantie altijd net een tikje meer ‘boho’. “Maar zelfs op vakantie blijft Máxima een enorme verschijning”, vertelt ze erachteraan. De koningin blijft, ondanks de vakantiesferen, een ‘plaatje om te zien’.

Willem-Alexanders vakantie look

Willem-Alexander gaat graag voor een wat meer casual look als hij op vakantie is. Zo zou hij graag rondlopen in een korte broek en een polo. Daarbij draagt hij slippers en een zonnebril. Dat is wel zo comfortabel op een eiland waar het deze tijd van het jaar gemiddeld 26 graden is.

Insta-kiekjes

De prinsessen houden zich ook graag met hun uiterlijk bezig op vakantie. Zo zouden ze op hun privé accounts op social media al nieuwe profielfoto’s hebben. Daarop zijn de meiden te zien bij een Griekse zonsondergang. Zouden de zussen tijdens hun vakantie dan ook wat leuke insta-kiekjes van elkaar schieten?

Coronavirus

Het klinkt allemaal heerlijk onbezorgd, de vakantie van de Oranjes. Maar schijn bedriegt. Het coronavirus en de maatregelen daarvan zijn natuurlijk ook voor de koninklijke familie merkbaar in Griekenland. Gelukkig is de situatie op Peloponnesos momenteel niet ernstig. Daarbij komen de Oranjes met weinig buitenstaanders in contact op hun privéstrand. Mochten zij wel bezoek van buitenaf ontvangen, is afstand houden gelukkig prima te doen. “Met een eetkamer en keuken van samen 160 vierkante meter is anderhalve meter afstand houden best wel te doen”, zegt Justine Marcella dan ook. En mocht er iets gebeuren, dan kan het gezin ongetwijfeld twee weken in quarantaine in de villa. Want als we het zo horen, is het daar prima vertoeven.

Benieuwd hoe de royals veilig op hun bestemming aankomen? In deze video legt Guido je uit in welke luxe de Oranjes mogen vliegen.

Bron: Rtlnieuws, Beaumonde, Linda. Beeld: Brunopress.