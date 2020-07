Orgaandonatiecoördinator Janneke (52): “Bespreek je keuze en leg het vast”

Janneke Vervelde werkt als orgaandonatiecoördinator in het Leids Universitair Medisch Centrum. Voor Libelle spraken we met haar over dit bijzondere vak en over de nieuwe donorwet die per 1 juli ingaat.

In Nederland overlijden elk jaar ongeveer 150 mensen terwijl ze wachten op een nieuw orgaan. Met de invoering van de nieuwe, actieve donorregistratie hoopt de overheid dit tekort op te lossen.

Momenteel is van ruim de helft van de mensen geen keuze bekend. Dat zorgt ervoor dat nabestaanden na het overlijden voor een lastige keuze komen te staan. En dat op een al zo moeilijk moment. De overgrote meerderheid kiest dan voor geen donatie. Met de nieuwe wet wil de overheid iedereen expliciet een keuze laten maken, zodat nabestaanden dat niet – of in elk geval minder vaak – hoeven te doen.

Leg je keuze vast

Ook Janneke benadrukt hoe belangrijk het is om je keuze om wel of geen orgaandonor te worden, vast te leggen. “Een tijdje geleden werd ik gebeld over een vrouw die was overleden. Zij stond in het donorregister en haar man en kinderen wisten dat, maar haar man stond niet achter die keuze. ‘Ik weet dat zij het wil, maar ik vind het zo moeilijk’, gaf hij aan. Na een uitgebreid informatief gesprek stond hij er gelukkig uiteindelijk wel achter. Maar dit was dus alleen mogelijk omdat deze vrouw in het register stond en zelf ‘ja’ had aangekruist. Had ze dat niet gedaan, dan was het vanwege haar man een ‘nee’ geworden”, vertelt ze.

Vanaf 1 juli is de registratie in het donorregister leidend. ““Bij een Ja of Geen bezwaar-registratie ben je donor, tenzij je familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat je echt geen donor wilde worden, dan word je ook geen donor. Het is dus belangrijk dat je partner en familie weet wat je keuze is. En dat je je keuze invult”, aldus Janneke.

Praat erover

Of al die 150 mensen die nu jaarlijks overlijden terwijl ze wachten op een orgaan geholpen worden met de nieuwe wet, dat durft Janneke niet te zeggen. “Het zou wel heel mooi zijn. Maar het uiteindelijke doel is denk ik ook dat de wens om wel of geen donor te worden duidelijk is. Bespreek je keuze met je partner, familieleden of vrienden. Er komen ook tv-spotjes aan met meer informatie over donatie en de boodschap om de keuze om wel of geen donor te worden met elkaar te bespreken. Nu verlopen veel gesprekken met nabestaanden moeizaam, omdat mensen niet van elkaar weten of ze donor hadden willen zijn of niet.”

Janneke hoopt dat mensen zich goed laten informeren. “Op de site van de Transplantatiestichting kun je heel veel informatie vinden. Ook over hoe zo’n operatie uiteindelijk in z’n werk gaat, bijvoorbeeld.”

Speciale wensen

Als orgaandonatiecoordinator houdt Janneke zich vooral bezig met de donor en zijn of haar familie, en dus niet de patiënten die een orgaan of weefsel ontvangen. “We zorgen er met heel veel mensen in de OK voor dat de operatie netjes en respectvol verloopt, zodat de familie daarna ook uitgebreid afscheid kan nemen”, vertelt ze.

Ook staat ze altijd stil bij de wensen die er zijn. “Als ik aan de familie heb beloofd dat een specifiek knuffeltje bij het hoofd moet blijven liggen tijdens de operatie of als er andere wensen zijn, dan zorg ik daarvoor. Er zijn vaak genoeg mensen die de transplantatiepatiënt helpen en hem of haar bijstaan. Ik wil het juist aan de donorzijde goed doen.”

Het nieuwe donorcodicil in het kort

Met het nieuwe donorcodicil komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het donorregister te staan. Op www.donorregister.nl vul je je keuze in. Dan weet je partner, familie of vriend(in) of je na je overlijden orgaan- en weefseldonor wilt worden. Als je niets invult, krijg je eerst 2 brieven voor er ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij je naam komt te staan.

Bron: Donorregister & Rijksoverheid. Beeld: eigen foto Janneke