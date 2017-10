Orkaan Ophelia woedt in Europa en dit merken wij daarvan

Het lijkt wel zomer, maar we zitten toch echt middenin de herfst. Met zo’n 24 graden is het ongebruikelijk warm voor de tijd van het jaar. Allemaal dankzij orkaan Ophelia.

Ophelia woedt momenteel in west-Europa, en daar hebben wij (gelukkig) alleen maar profijt van. Maar voor de Britse eilanden waaronder Ierland is Ophelia minder goed nieuws. Slecht nieuws, zelfs.

Snelweg van warme lucht

“Als Ierland geraakt wordt door een orkaan, is het bij ons zomer”, zegt weerman Reinier van den Berg tegen RTL Nieuws. Aan de rechterzijde van de orkaan stuwt Ophelia warme lucht van de subtropen richting Nederland. Daarbij is er een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Een ‘snelweg van zeer warme lucht’ is daarmee een feit, zo schrijft Weerplaza. Zondag en maandag wordt het om deze reden 20 tot 25 graden.

Zeldzame orkaan in Europa

Orkaan Ophelia is heel zeldzaam te noemen, al is het niet de eerste orkaan in Europa. Ophelia is ontstaan in de buurt van de Azoren. En dit komt zelden voor, aldus Weerplaza. Meestal is het een milde orkaan van de minimale categorie, die boven de Atlantische wateren woedt en vervolgens weer afzwakt. Maar Ophelia is ondertussen een heuse orkaan van categorie 2 en volgens sommige media zelfs 3, met windstoten van zo’n 155 kilometer per uur.

Code rood in Ierland

Helaas gaan Ierland en mogelijk delen van Engeland, Wales en Schotland de klappen van de orkaan dus opvangen. Ophelia zwakt af, maar wordt met verwachte windstoten van 130 tot 150 kilometer per uur is er terecht wel code rood afgegeven. Naar verwachting wordt het de zwaarste storm sinds 16 september 1961: toen trok orkaan Debbie over Ierland, waarbij 12 mensen overleden.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock