Harvey en Irma: dít is hoe orkanen en stormen aan hun namen komen

Momenteel heeft de hele wereld het over orkaan Irma, die een enorme ravage aanricht op onder meer het eiland Sint Maarten.

Irma is volgens meteorologen de zwaarste orkaan ooit: er zijn al windstoten van 350 kilometer per uur gemeten op het eiland in de Caribische Zee.

Wereldnieuws

Ter vergelijking: in Nederland is de hardste windstoot ooit gemeten er één van 202 kilometer per uur. Irma komt na Sint Maarten nog langs de zuidelijke Bahama’s, de Dominicaanse Republiek, delen van Haitï en Cuba en zal in de nacht van zondag op maandag de Amerikaanse staat Florida bereiken. De orkaan valt nog altijd in de zwaarste categorie en is, logisch, momenteel wereldnieuws.

Meer dan 21

Overal lees en hoor je dus over Irma. Maar hoe komen orkanen en stormen eigenlijk aan hun naam? Nou, daar zit een serieus systeem achter. Het National Hurricane Center in Amerika bepaalt namelijk alle namen. Die zijn al vastgelegd voor een periode van 6 jaar en er zit een volgorde in: zo worden mannen- en vrouwennamen met elkaar afgewisseld. Er staan 21 namen per jaar ‘klaar’: de letters Q, U, X, Y en Z worden overgeslagen. Het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat ze allemaal worden gebruikt in 1 kalenderjaar. Maar áls er meer dan 21 orkanen zijn in 1 seizoen, dan worden de namen van het Griekse alfabet erbij gehaald; Alpha, Beta, Gamma, Delta…

Uitzonderingen

Toch komen sommige namen opeens niet meer voor in de recyclebare lijst. Een naam wordt alléén van de lijst afgehaald als die laatste storm met die ene naam heel veel levens heeft geëist of bijzonder veel schade heeft aangericht, zoals bijvoorbeeld bij Katrina (2005) en Sandy (2012) het geval is geweest. Dan komt er een nieuwe naam voor in de plaats die uiteraard met dezelfde letter begint.

Benieuwd of ‘jij’ nog eens aan de beurt bent? Zo zullen de orkanen (rondom de Atlantische Oceaan) ná Irma dit jaar gaan heten:

Jose

Katia

Lee

Maria

Nate

Ophelia

Philippe

Rina

Sean

Tammy

Vince

Whitney

En dit is het lijstje voor 2018:

Alberto

Beryl

Chris

Debby

Ernesto

Florence

Gordon

Helene

Isaac

Joyce

Kirk

Leslie

Michael

Nadine

Oscar

Patty

Rafael

Sara

Tony

Valerie

William

In 2019 zijn deze namen aan de beurt:

Andrea

Barry

Chantal

Dorian

Erin

Fernand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Nestor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

Daar komt Julia aan

Windstoten met een snelheid van minstens 62 kilometer per uur zijn ‘een officiële storm’ en krijgen een naam. Let wel: er zijn voor de orkanen rondom de Grote Oceaan andere namen dan voor de stormen rondom de Atlantische Oceaan (die staan hier niet tussen, dus). En dan rest nog 1 vraag: wáárom gebruiken we ‘gewone’ mensennamen voor het weer? Dat is omdat het zo duidelijker is over welke storm er wordt gepraat. Er kunnen namelijk meerdere orkanen tegelijkertijd actief zijn in een bepaalde gebied en vroeger, vooral op schepen, zorgde dit voor verwarring. Je wilt dan niet per ongeluk de verkeerde kant op varen – en dus heten stormen vanaf 1953 bijvoorbeeld Julia, Bertha, Peter of Sam.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: NHC. Beeld: iStock