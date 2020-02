Foutje bedankt: Orlando Bloom spelt naam zoon verkeerd in tattoo

Acteur Orlando Bloom heeft de naam, geboortedatum en -tijdstip van zijn zoon Flynn laten vereeuwigen op zijn onderarm. Helaas zit er een foutje in de tatoeage…

Orlando Bloom heeft de tekst in morsecode laten tatoeëren. Morse is een communicatiecode uit 1835. Het is een lijn met tussenpozen en puntjes die staan voor letters, leestekens en cijfers. Deze code werd vooral gebruikt door de zeevaart, luchtvaart en militairen om berichten door te geven. Nadat de acteur vol trots een foto van zijn tatoeage deelde op Instagram merkte een oplettende volger op dat er een puntje ontbrak en er nu Frynn staat in plaats van Flynn.

Tatoeëerder Balazs Bercsenyi heeft via Instagram laten weten dat ze de spelfout snel zullen herstellen.

