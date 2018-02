Lichaam van vermiste Orlando Boldewijn (17) gevonden

Waarvoor al werd gevreesd, blijkt waar te zijn. Het lichaam dat maandagavond door de politie werd gevonden bij een zoektocht in het water in de Haagse wijk Ypenburg, is inderdaad van de 17-jarige Orlando Boldewijn.

Orlando was al ruim een week vermist. Duikers zochten sinds maandagmiddag op deze specifieke plek in het water, nadat de politie gesproken had met de man die Orlando voor het laatst zou hebben gezien.

Date

Orlando had vorige week zondag een date gehad met deze man. De man vertelde de politie dat hij de jongen bij het water in Ypenburg had afgezet. Vanaf daar zou Orlando richting Rotterdam reizen, waar hij woonde.

Berichtje

Orlando had een afspraak met de man gemaakt via Grindr, een dating-app. Dat deed hij vaker, maar dit keer kwam de 17-jarige jongen niet meer thuis na zijn date. Wel ontving zijn moeder nog een sms-bericht waarin stond dat hij onderweg was naar huis. Zijn familie en vrienden twijfelen of Orlando dit berichtje wel zelf verstuurde omdat het niet het taalgebruik was dat ze van hem gewend waren.

Bron: ANP, NOS. Beeld: ANP