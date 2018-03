Oscar (23) heeft leukemie en moet binnen een maand een stamceldonor vinden

Oscar (23) kreeg twee jaar geleden te horen dat hij leukemie heeft. Alleen een stamceldonor kan zijn leven redden. Helaas is de juiste match nog niet gevonden, dat terwijl Oscar nog maar een maand heeft.

Blauwe plekken

Oscar voelde zich twee jaar geleden de ene dag erg goed, terwijl hij de andere dag een grieperig gevoel en blauwe plekken had. Hij ging toen naar de huisartsenpost en twee dagen later kreeg hij te horen dat hij leukemie had. Hij vroeg zich gelijk af hoeveel procent overlevingskans hij nog had. “Net iets meer dan 50 procent, was het antwoord. Ik had niet veel tijd om het te verwerken. Ik moest mijn spullen pakken en me melden in het ziekenhuis.”

Kleine kans

Het leven van Oscar kan alleen nog gered worden als hij een geschikte stamceldonor vindt. En dat blijkt erg moeilijk te zijn. Helemaal doordat zijn vader Indisch is en zijn moeder Nederlands. De kans op een match is hierdoor nog kleiner. Door leukemie zitten er kwaadaardige cellen in het bloed van Oscar, die worden aangemaakt door stamcellen. “Als je alle zieke stamcellen vervangt door stamcellen van een donor, kun je weer gezonde witte bloedcellen aanmaken”, legt Jaap Dijkman, directeur stamcelorganisatie, uit. “Maar die nieuwe stamcellen moeten heel erg lijken op die van die patiënt zelf, ander stoot het lichaam de cellen af of vallen de nieuwe cellen de gezonde cellen van de patiënt aan. De kans is normaal 1 op 50.000 dat cellen van een donor goed genoeg op die van patiënt lijken, maar bij Oscar is de kans dus nog kleiner. Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, proberen wij zo veel mogelijk stamceldonoren te vinden. Wereldwijd zijn er 32 miljoen donoren.”

Match

“Het is zaak dat zo veel mogelijk nieuwe donoren zich nu aanmelden, want de tijd dringt echt”, zegt Jaap. “Als het nodig is, kan een donor binnen een paar weken stamcellen doneren. Die tijd is nodig voor het vinden van een match, de keuring, de afname van de stamcellen en voor de voorbereiding van Oscar om de stamcellen te ontvangen.” Het traject om Oscar voor te bereiden op de mogelijke transplantatie is al ingezet, aangezien de transplantatie binnen een maand moet plaatsvinden. “Als er in de komende maand geen donor wordt gevonden, wordt de kans nog reëler dat hij overlijdt”, vertelt zijn moeder Marie-José.

Eindregie

Oscar geeft aan dat hij nog wil vechten voor zijn leven. Hij is pas 23 jaar oud geworden en zei toen: “Ik ben nog niet klaar met leven.” Hij wil nog niet stoppen. Het traject voor die transplantatie is erg zwaar en daarom is afgesproken dat hij zelf de eindregie heeft. Als hij niet meer wil of kan, dan ligt het besluit om ermee te stoppen bij hem. Marie-José: “Wij gaan hem gewoon steunen, dag voor dag, en we hopen dat een donor zich op tijd meldt.”

De leukemie is terug bij Oscar, maar helaas is er nog geen stamceldonor voor hem gevonden. Ben jij van gemengd bloed en nog geen stamceldonor? Meld je dan aan! Misschien kan jij Oscar of andere patiënten in dezelfde situatie helpen! https://t.co/GkMiS6pfga pic.twitter.com/RqJlaCnfFA — Stichting Matchis (@MatchisNL) February 27, 2018

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Twitter & iStock