Zó ziet Otje er tegenwoordig uit

Wat een heerlijke serie was Otje toch: samen met haar vader Tos stapten ze in de auto en maakten ze de spannendste avonturen mee. Een stoer meisje was het in de serie, hoe zou ze er nu uitzien?

De Nederlandse jeugdserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt, en werd uitgezonden aan het einde van de jaren 90. Anne Rats oftewel ‘Otje’ is inmiddels alweer 31 jaar oud en nog druk bezig in het theater. Of misschien heb je haar wel gespot in de serie Danni Lowinski, Lijn 32 of Flikken Maastricht.

Advertentie

Zo ziet ze er tegenwoordig uit.

Wij herkennen het eigenwijze snuitje van Otje er nog wel in, hoor!

Otje

Het jongensachtig meisje woonde samen met haar vader, kok Tos, op de zolder van hotel De Koperwiek. Wanneer hij ontslagen wordt stappen ze in de auto om op avontuur te gaan. Er komen ook nog een boel dierenvriendjes om de hoek kijken in de serie, zoals Betsie de poes, Boef de hond en de vogels uit het bos.

Kok Tos

Nico de Vries, ofwel vader Tos, is druk bezig met musicals en acteren. Zag je hem in Spangen, Flikken Maastricht, Van God Los of Alles is familie?

Dit bericht bekijken op Instagram La famiglia op Corsica! ❤️ Een bericht gedeeld door Carine Crutzen (@carine_crutzen) op 9 Aug 2018 om 12:32 (PDT)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP