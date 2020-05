Oud 'Boer zoekt vrouw' kandidaat Willem vindt liefde bij oude schoolvriend

Alle Boer zoekt vrouw-fans konden hun geluk niet op toen bleek dat we tóch nog verder konden genieten van deze heerlijke serie. Want het seizoen mag dan wel voorbij zijn, er valt gelukkig nog een hoop te vertellen over de boeren die voorgaande jaren meededen.

Deze week kregen we te zien dat boer Willem, de eerste homoseksuele boer die in 2012 meedeed, de liefde van zijn leven heeft gevonden.

Pril

Willem laat weten dat het ‘pril, maar veelbelovend’ is met Maarten. En daar zit een mooi verhaal achter, want de 2 kennen elkaar van de landbouwschool, waar ze 33 jaar geleden samen hebben gestudeerd. “Het vonkje was blijven branden”, vertelde Willem in de Boer zoekt vrouw-special.