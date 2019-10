Déze 3 oud-deelnemers van ‘Heel Holland bakt’ krijgen hun eigen kookprogramma

Fans van Heel Holland bakt moeten nog heel even wachten tot het nieuwe seizoen van start gaat, maar tot die tijd hoeven ze zich niet te vervelen. Vanaf 11 oktober gaat namelijk het bakprogramma Bak mee met Max van start.

In dit nieuwe programma verruilen oud-deelnemers Anna, Cas en Nicole de strijd in de witte tent voor een kalme televisiestudio.

Advertentie

Kaneelbroodjes en havermoutmuffins

Elke aflevering staat in het teken van toegankelijke en inspirerende lekkernijen, van kaneelbroodjes en Amsterdamse koggetjes tot havermoutmuffins en Limburgse vlaai. De presentatoren laten afwisselend, ieder in hun eigen afleveringen, zien hoe je thuis aan de slag kunt gaan met zo’n heerlijk recept. Bak mee met Max is vanaf 11 oktober elke vrijdag te zien bij Max om 12.35 uur op NPO 1.

Nieuwe seizoen Heel Holland bakt

Maandag is overigens ook bekendgemaakt dat 15 december het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt van start gaat, dus noteer deze datum zeker even in je agenda.

Kun je niet wachten tot ‘Heel Holland bakt’ weer begint? Geef jezelf dan op voor deze feestelijke bakcursus waarbij je samen met meester-boulanger en meester-patissier Robèrt van Beckhoven en zijn team de lekkerste gerechten gaat bakken:

Feestelijke bakcursus: leer bakken als Robèrt € 89,- p.p. Bekijk

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Show.nl. Beeld: Max