Strenge contracten en flinke boetes: deelnemers Vier Handen op één Buik doen boekje open

Het tv-programma Vier Handen op één Buik krijgt al jaren lovende recensies. Veel kijkers vinden het mooi om te zien hoe de tienermoeders met hulp van bekende moeders, hun leven weer een beetje op de rit krijgen.

Toch blijkt het er achter de schermen niet altijd even netjes aan toe te gaan. Deelnemers zouden namelijk verregaande contracten moeten tekenen in ruil voor een vergoeding, zo schrijft NRC.

Gesprekken met oud-deelnemers

De krant sprak de afgelopen tijd meerdere keren met oud-deelnemers van het programma en een oud-medewerker van het productiebedrijf en deed een aantal opvallende bevindingen.

Fiks geldbedrag

De jonge, vaak minderjarige, deelnemers hebben het financieel vaak erg moeilijk. Het geldbedrag dat tegenover deelname staat – 750 euro – is dan ook vaak doorslaggevend. Maar in ruil daarvoor moeten ze wél veel rechten afstaan.

Boete voor stoppen

Zo wilden een aantal deelnemers tijdens de draaiperiode stoppen, iets wat niet zomaar kon. In het contract staat namelijk dat stoppen zonder ‘aantoonbare reden van overmacht’ een boete van 5.000 oplevert. Praten met de pers mag ook niet zomaar: hiervoor hebben deelnemers schriftelijke toestemming nodig van de producent.

Geen toestemming voor uitzenden

Maar er is nog meer: zo mogen intieme opnames van de tieners en hun pasgeborenen op televisie worden uitgezonden zonder dat zij die vooraf krijgen te zien. In het contract staat namelijk dat de zeggenschap over de beelden volledig ligt bij de producent. Deelnemer Sharona (nu 21) was laaiend na het zien van haar uitzending. ”Die beelden waarop je mij met weeën ziet, die waren best bloot.”

Patatje bestellen

Haar indruk is dat het programma er niet in de eerste plaats was om haar te helpen, maar vooral om haar problemen in beeld te brengen. Zo zouden de makers haar hulp bieden bij gezonder eten. Dat ze vervolgens moesten gaan draaien bij een snackbar snapte ze dan ook niet. ”Ze fluisteren je in: bestel maar een patatje.”

Doodsbedreigingen

Sharona heeft veel last gehad van de reacties op de uitzending. ”Ik kreeg heel vervelende berichten. Zelfs doodsbedreigingen. Mijn telefoonnummer is op Facebook gezet. Mensen in mijn straat riepen: als ik je tegenkom, neem ik je kind af. Ze zeiden dat ik het moederschap niet waard was. Ik mocht uit medelijden gratis met de bus mee.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: NRC. Beeld: ANP foto