Oud-Doe Maar zanger Henny Vrienten: "Ik vermoed dat ik mijn laatste album heb gemaakt"

Hij zit al 40 jaar in het vak maar is nog steeds niet uitgecomponeerd. Henny Vrienten, onder andere bekend als voormalig zanger van Doe Maar en componist voor vele musicals en films, bracht in september zijn nieuwste en volgens hem misschien wel laatste album uit. “Maar muziek blijf ik altijd maken, de perfecte melodie heb ik nog niet gevonden.”

Verontschuldigend neemt Henny de telefoon op. Mijn vorige gesprekken heeft hij gemist. Als hij gitaar speelt en componeert is hij volledig in zijn eigen wereld, legt hij uit. En zijn telefoon staat dan uit. “Tegenwoordig is iedereen ermee vergroeid. Maar tijdens het componeren voegt het niets toe.”

Je bent dus wel weer bezig met iets nieuws. Zou je nieuwste album ‘tussen de regels’, niet je laatste zijn?

“Ja. Misschien wel. Ik heb het gevoel dat ik mijn verhaal heb verteld. Ik heb 30 jaar in de studio gezeten. Film- en musicalmuziek gemaakt, een mooie tijd bij Sesamstraat gehad… Maar het componeren, daar ben ik nooit klaar mee. Ik heb alleen het gevoel dat ik het anders wil doen. Ik wil meer onder de mensen zijn, meer livemuziek ten gehore brengen. Wie weet dat ik ooit nog eens aan een bijzonder project meedoe. Een rockplaat uitbrengen met een heftige rockband bijvoorbeeld. Mijn moeder zei altijd: je mag nooit ‘nooit’ zeggen. Maar ik vermoed wel dat dit mijn laatste album was.”

En het laatste album waarmee jouw autobiografische drieluik af is. Wat gaan de luisteraars vinden in dit album?

“De titels van mijn drie autobiografische albums samen, vormen een zin. ‘En toch… Alles is anders, tussen de regels’. Wat ik daarmee wil zeggen is eigenlijk dat de luisteraar vooral moet zoeken. Ik geef veel van mezelf prijs, maar de échte inhoud van de muziek, die moet de luisteraar zelf invullen.”

“Vroeger was ik cynisch, terughoudend en ‘cool’. Dat ben ik nu niet meer”

Waarom heeft u ervoor gekozen de directe boodschap in het midden te laten?

“Tegenwoordig deelt iedereen maar alles. Ik zie op internet de meest intieme dingen voorbij komen en denk dan: ik zou dit nooit doen. Voor intimi ben ik een open boek, maar aan het publiek geef ik minder prijs. Dat komt ook omdat ik leef vanuit de overtuiging dat elk goed boek, gedicht of liedje, zo gemaakt moet zijn dat iedereen er iets in herkent van zichzelf. Dat de luisteraar denkt: hé, dit gaat over mij. Daarom vul ik niet alles in voor de mensen. Ik houd meer van vraagtekens dan van antwoorden.”

Toch heeft u in uw repertoire regelmatig persoonlijke nummers uitgebracht. Hoe verschilt de openheid van toen, bijvoorbeeld in nummers zoals ’32 jaar’ over uw verliefdheid, van uw openheid nu?

“De nummers op mijn nieuwe album zijn alsnog erg open en persoonlijk. Er staan liefdesliedjes op voor mijn vrouw. En het lied ‘karnemelk met bitterkoekjes’ verwijst naar hoe mijn moeder mij op mijn 12e iedere avond verwende met een bordje bitterkoekjes en een glas karnemelk, op mijn slaapkamer. Dat is een heel intiem nummer over mijn jeugd. Wel vind ik dat moeilijker om te delen dan de persoonlijke dingen die ik vroeger deelde. Vroeger zong ik ook over mijn liefdesleven, maar dat was altijd licht cynisch, een beetje terughoudend en vooral ‘cool’. Dat ben ik nu niet meer. Ik ben veel milder geworden.”

Bespeur ik daar een hang naar vroeger? Het nieuwste album heeft veel nostalgische elementen. Zou u terug willen?

“Nee. Deze tijd is veel leuker dan vroeger. De jaren ’50 en ’60 lijken heel romantisch, maar eigenlijk riep iedereen dat hij de wereld verbeterde en lag ondertussen stoned in bed. Die hang naar vroeger komt meer voort uit het feit dat ik sinds mijn 60e steeds vaker een herinnering terugvind van vroeger, die ik kwijt was. Daarbij vind ik het belangrijk om verbonden met het verleden te zijn. Als je weet waar je vandaan komt kun je overal naartoe.”

“De perfecte melodie heb ik nooit gevonden”

U heeft nu zelfs de stap gemaakt om samen met uw zoon Xander de huisband van De Wereld Draait Door te vormen. Waar kwam die keuze vandaan?

“Ik kreeg dit voorstel en was meteen enthousiast. Wanneer een nieuw album uitkomt, is het niet mijn favoriete activiteit om dat overal te gaan promoten, maar bij DWDD krijg je echt een mooi podium om heel puur te laten zien wat je maakt. Het programma sprak me dus aan en zeker omdat het samen met mijn zoon is, vond ik het bijzonder. Het geeft een speciaal gevoel om als twee volwassene professionals muziek te maken. We hebben eerder samen muziek gemaakt, maar zeker nu we zo nauw samenwerken merk ik het echt: we hebben hetzelfde muzikantenbloed.”

Bij DWDD maakt u iedere keer in korte tijd nieuwe nummers die op het nieuws reageren, u heeft net een nieuw album uitgebracht en werkt nog aan een aantal nieuwe projecten. Is het een uitdaging om steeds nieuwe muziek te blijven maken?

“Het blijft een uitdaging en soms is het nog steeds spannend. Dat voelde ik ook weer vlak voordat ik begon bij DWDD. Ik zoek naar nieuwe onderwerpen, naar inspiratie… Maar wat altijd moeiteloos tot me komt, is de melodie. Ik lig vaak wakker in bed, denkend aan melodieën. Dat is het als muzikant. Je bent je hele leven op zoek naar de perfécte melodie.”

Na zo veel jaar in het vak en zo veel succes, heeft u het gevoel dat u die perfecte melodie gevonden heeft?

“Als die al bestaat, heb ik hem nooit gevonden. Maria van Bernstein komt wel erg dichtbij. Of bepaalde melodieën van Paul McCartney of Harry Bannink. Die gaan in je hoofd wonen en blijven voor altijd bij je. Maar ik denk dat mijn zoektocht daarnaar nooit zal eindigen. Dan zou ik namelijk niet verder kunnen als muzikant. Als ik stratenmaker was geweest, had ik op een gegeven moment het gevoel gehad dat ik genoeg stenen zou hebben gelegd. Maar met noten werkt dat niet zo. Je bent nooit uitgespeeld, en dat is een zegen.”

Interview: Eva Breda. Beeld: Top Notch