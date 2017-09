Man (85) sport 2 á 3 keer per week en ziet er zó uit

Jim Arrington is al aardig op leeftijd maar nog altijd ontzettend fit.

Inmiddels is de beste man 85 jaar en gaan foto’s van zijn gespierde lijf de hele wereld over.

Lekker gaan

Niemand kan immers geloven dat hij écht al hoogbejaard is. Jim is ’s werelds oudste bodybuilder en hij is ervan overtuigd dat iedereen dat op zijn leeftijd zou kunnen. “Je moet het gewoon doen”. Jim sport 2 tot 3 keer per week en dan ongeveer een uurtje. Natuurlijk is hij druk in de weer met gewichten, maar hij maakt het niet te bont met sportlessen van 6 uur. “Iedereen zegt altijd, ik begin over een tijdje wel met fanatiek sporten, nu ben ik te druk. Dat moet je dus juist niet denken.”

We’re revealing another star of this year’s #GWR2018: Meet Jim Arrington, the world’s oldest body builder > https://t.co/S8bcpI0qu0 pic.twitter.com/ZXpNi6DtQq — GuinnessWorldRecords (@GWR) 11 september 2017

Bron: People. Beeld: Twitter.