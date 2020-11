Dít zijn de vijf karakters die zullen optreden bij de Oud en Nieuw-special van ‘The Masked Singer’

De fans van The masked singer hoeven niet lang te wachten op nieuwe afleveringen nu de finale achter de rug is. Met Oud & Nieuw komt er namelijk een special op televisie. En déze karakters zullen dan te zien zijn.

The masked singer

Op Oudejaarsavond kan er weer genoten worden van een spannende aflevering van The masked singer. Onder leiding van Ruben Nicolai zal het team van Gerard Joling en Buddy Vedder het weer opnemen tegen Carlo Boszhard en Loretta Schrijver. Aan hun is het dan weer de taak om te achterhalen welke BN’ers er in de extravagante pakken verstopt zitten. En we weten al welke pakken er te zien zullen zijn.

De karakters

Omdat het om een heuse Oud en Nieuw-special gaat, zullen de zangers helemaal in thema gekleed zijn. Zo zullen er optredens zijn van de champagnefles, de oliebol, het vuurwerk, de sneeuwpop en de klok. Iets voor twaalven zal er worden afgeteld en het nieuwe jaar gaat knallend van start met de onthulling van de winnaar van het programma.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Masked singer 2020 🎭 (@maskedsinger.nl)

De special is op 31 december om 22:20 te zien bij Rtl 4.

Bron: Rtl boulevard. Beeld: Rtl.