Oud-nieuwslezer Fred Emmer op 85-jarige leeftijd overleden

Fred Emmer is op 85-jarige leeftijd overleden in Hilversum. Na contact te hebben gehad met de familie van Emmer, laat de NOS weten dat hij op kerstavond vredig overleden is.

De NOS is de oud-werkgever van Fred Emmer. Emmer was vanaf 1962 meer dan 20 jaar het gezicht van het NOS Journaal.

Carrière

Daarvoor was hij werkzaam bij voorganger NTS. Tot 1987 werkte Emmer bij de NOS. Hij stond daar vooral bekend om zijn keurige manier van spreken. Zelf zei hij daar destijds over: “Er wordt tegenwoordig geen ABN meer gesproken, maar Algemeen Aanvaardbaar Nederlands. Ik geloof dat ik dat niet zo erg vind. Belangrijker is dat de presentatoren begrijpen wat ze lezen.” Na zijn jaren bij het journaal werkte hij bij de VPRO en RTL 5. Hij presenteerde onder andere het programma Waskracht!.

Schrijver

Naast zijn werk als presentator, was Emmer ook een tijd op de radio te horen en was hij schrijver. Hij schreef een erotische liefdesbundel met de naam Het mooiste van verleiding… is eraan toegeven, een boek over ontslag nemen en hij was columnist voor Playboy.

Zoon

Emmers zoon Stephen laat aan de NOS weten: “We gaan Fred enorm missen. Hij was een moderne, principiële, intelligente en gevoelige man. Enig in zijn soort.’’

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP