Presentatrice en omroepster Tineke Verburg is zaterdag na een ziekbed van enkele maanden overleden. Dat maakt AVROTROS zondag namens de familie bekend.

Ze is 64 jaar geworden.

Verburg begon haar televisieloopbaan in 1979 bij de TROS waar ze onder andere TROS Triviant, Aktua Medisch en Tien voor Taal presenteerde. In 2001 stapte ze na ruim 20 jaar over naar RTL. Daar maakte ze programma’s over het bedrijfsleven, waaronder Nederland in Bedrijf, Vakwerk en Supervrouwen. Bij al deze programma’s was ze niet alleen presentatrice maar ook inhoudelijk nauw betrokken, schrijft AVROTROS in de verklaring.

Trainer en coach

Vanaf 2010 was Verburg ook op de radio te horen; samen met Peter de Bie presenteerde ze TROS in Bedrijf. Daarnaast was ze ook een gedreven presentatietrainer en -coach. Bij de TROS begeleidde en coachte ze meerdere omroepsters, presentatietalenten en verslaggevers. Ook trainde ze mensen uit het bedrijfsleven en de politiek. Haar belangrijkste motto daarbij was: “Wie goed wil overkomen, moet genoeg zelfvertrouwen hebben om kwetsbaar te durven zijn.”

‘Vakvrouw in alle opzichten’

Collega’s en BN’ers, waaronder Gallyon van Vessem, Jan de Hoop, Marga Bult, Frans Bauer, Erik Mouthaan en Gordon reageren bedroefd op het overlijden van de oud-presentatrice die een zoon en kleinzoon achterlaat.

Tineke Verburg. Een van de allerbeste, knapste en liefste presentatrices ooit. Met die heerlijke harde lach. Wat verdrietig dit. pic.twitter.com/k7pQlmZ7PI — gallyon van vessem (@GallyonvVessem) June 14, 2020

Ik schrik hier heel erg van. Familie en vrienden heel veel sterkte. Oud-presentatrice Tineke Verburg (64) overleden https://t.co/FUv5gZiy3i via @Telegraaf — Jan de Hoop (@JandeHoop) June 14, 2020

Vreselijk, wat ‘n droevig bericht! Mijn coach in de #Tros tv tijd. ‘n Geweldige vrouw is niet meer. Oud-presentatrice Tineke Verburg (64) overleden https://t.co/PeGGbV9tVR RIP lieve Tineke.🙏❣️🙏 — Marga Bult (@margabult) June 14, 2020

Ze was geweldig lief en een vakvrouw in alle opzichten. Rust zacht Tineke. Oud-presentatrice Tineke Verburg (64) overleden https://t.co/93ek65BclQ — Frans Bauer (@fransbauer_) June 14, 2020

Bron: AVROTROS, Nu.nl. Beeld: Brunopress, Twitter