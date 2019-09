Oud-schaatser Rintje Ritsma laat zangstem horen in The Masked Singer

Vrijdagavond was de eerste aflevering van het nieuwe RTL 4-programma The masked singer te zien. De eerste afvaller en daarbij ook de eerste kandidaat die zijn identiteit onthulde is oud-schaatser Rintje Ritsma.

Iedere week laten vermomde BN’ers hun zangtalent horen. Degene die aan het eind van de avond de minste stemmen van het publiek krijgt, moet de show verlaten en zijn of haar masker afzetten. Deze week was het oud-schaatser Rintje Ritsma die de minste punten kreeg en zichzelf moest onthullen.

Hints

Rintje trad op in een springbok-kostuum. De jury, bestaande uit Buddy Vedder, Gerard Joling, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, kreeg verschillende hints. Zo werden de woorden ‘bewegen’, ‘podium’ en ‘vlag’ genoemd. Hij zong het liedje IJskoud van Nielson en het liedje Ice ice baby werd afgespeeld: beide hints naar zijn verleden als schaatser. Vooral door de schaatsbeweging die de vermomde Rintje maakte, kwam de jury erachter dat het om een schaatser ging. Uiteindelijk werd de naam van Rintje Ritsma door Carlo en Loretta genoemd.